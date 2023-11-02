Забудова парку у Києві. Заступнику Кличка повідомили про підозру

Сьогодні, 2 листопада, за дорученням керівника САП прокурор, за участі детективів НАБУ, повідомив про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку "Нивки".

Що відомо про незаконну забудову столичного парку

У межах досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2019 року, перебуваючи на посаді директора Департаменту земельних ресурсів КМДА, особа отримала на розгляд проєкт землеустрою, відповідно до якого східна частина парку мала бути виключена з земель природно-заповідного фонду та передана в оренду приватній компанії під будівництво житлово-офісного комплексу.

Попри те, що цей проєкт було відправлено на доопрацювання, посадовець, не вносячи належних змін, вдруге подав на розгляд депутатів Київської міської ради, написавши, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду.

Всупереч тому, що ця інформація не відповідала дійсності, депутати все ж ухвалили рішення про передачу землі.

Як наслідок, забудовник отримав частину парку площею 0,6 га, а громада столиці втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду.

В разі доведення провини заступнику голови Київської міської державної адміністрації загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Будівництво на території парку припинено

Крім того, НАБУ надало на адресу Київської міської ради лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Ним, всупереч генеральному плану міста Києва, частину парку "Нивки" незаконно віднесено до території під забудову.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів на відновленні тротуару.

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