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Загрязнено более 50 км. Появились спутниковые снимки пляжей РФ после крушения танкеров

Анапа, Суббота 21 декабря 2024 14:30
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Загрязнено более 50 км. Появились спутниковые снимки пляжей РФ после крушения танкеров Фото: появились спутниковые снимки загрязнения после аварии танкеров РФ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В результате аварии нефтяных танкеров возле Крыма пляжи в России были значительно загрязнены. В сети появились спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало спутниковые изображения пляжей в Анапе и Витязево. Для сравнения показали снимки, сделанные в январе 2024 года и 20 декабря 2024 года.

На фото заметны пятна мазута и мешки, в которые собирают остатки нефтяных отходов. Как пишет издание, мазут успевает просочиться через пластиковые мешки обратно в песок из-за того, что мешки не успевают вывозить.

Ранее отмечалось, что площадь загрязнения мазутом на Кубани после аварии двух танкеров в Керченском проливе увеличилась до 54 километров.

Авария танкеров возле Крыма

Напомним, 15 декабря из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Сообщалось, что один из них волны разрубили почти пополам.

Как пояснил спикер ВМС ВСУ, танкеры пошли на дно, поскольку вышли в море, не соблюдая требования судоходства.

Уже 17 декабря стало известно, что возле порта "Кавказ" в Черном море потерпел крушение еще один танкер. Сообщалось об утечке мазута. В сети появилась информация о загрязнении побережья Краснодарского края.

Больше о том, что произошло с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.

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