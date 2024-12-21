Загрязнено более 50 км. Появились спутниковые снимки пляжей РФ после крушения танкеров
В результате аварии нефтяных танкеров возле Крыма пляжи в России были значительно загрязнены. В сети появились спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Издание показало спутниковые изображения пляжей в Анапе и Витязево. Для сравнения показали снимки, сделанные в январе 2024 года и 20 декабря 2024 года.
На фото заметны пятна мазута и мешки, в которые собирают остатки нефтяных отходов. Как пишет издание, мазут успевает просочиться через пластиковые мешки обратно в песок из-за того, что мешки не успевают вывозить.
Ранее отмечалось, что площадь загрязнения мазутом на Кубани после аварии двух танкеров в Керченском проливе увеличилась до 54 километров.
Авария танкеров возле Крыма
Напомним, 15 декабря из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Сообщалось, что один из них волны разрубили почти пополам.
Как пояснил спикер ВМС ВСУ, танкеры пошли на дно, поскольку вышли в море, не соблюдая требования судоходства.
Уже 17 декабря стало известно, что возле порта "Кавказ" в Черном море потерпел крушение еще один танкер. Сообщалось об утечке мазута. В сети появилась информация о загрязнении побережья Краснодарского края.
Больше о том, что произошло с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.