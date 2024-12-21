Загрязнено более 50 км. Появились спутниковые снимки пляжей РФ после крушения танкеров

В результате аварии нефтяных танкеров возле Крыма пляжи в России были значительно загрязнены. В сети появились спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало спутниковые изображения пляжей в Анапе и Витязево. Для сравнения показали снимки, сделанные в январе 2024 года и 20 декабря 2024 года.

На фото заметны пятна мазута и мешки, в которые собирают остатки нефтяных отходов. Как пишет издание, мазут успевает просочиться через пластиковые мешки обратно в песок из-за того, что мешки не успевают вывозить.

Ранее отмечалось, что площадь загрязнения мазутом на Кубани после аварии двух танкеров в Керченском проливе увеличилась до 54 километров.