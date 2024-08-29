Забруднення Сейму та Десни розглянула Держкомісія ТЕБ та НС: що вирішили

У четвер, 29 серпня, відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забруднення річок Сейм та Десна. Було ухвалено низку рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця в ефірі телемарафону.
"За результатами засідання було доручено Держекоінспекції, Держводагентству, а також Чернігівській та Київській ОВА разом з нами здійснити заходи для абсорбції тих забруднюючих речовин, які виявили у річках. Тобто знайти такий абсорбент, який зміг би покращити якість води", - розповів Стрілець.
Він також повідомив, що сьогодні вранці "були відібрані ще одні аналізи й знайдено той коагулянт, який може дійсно справитися з цією ситуацією".
"Ще одне питання - збирання тієї риби, яка викинулася на берег, щоб не погіршити санітарно-епідеміологічну ситуацію. Держекоінспекція, ДСНС, Держспоживслужба, Держрибагентство сьогодні продовжують працювати над тим, щоб зібрати мертву рибу. За попередній тиждень понад 10 тонн зібрали в Сумській області й зараз понад 2 тонни зібрали в Чернігівській області", - додав міністр.
Наступне питання, яке обговорили на засіданні, - як запобігти тому, щоб мертва риба рухалась нижче за течією. Для цього прийняли рішення встановити сітки-бар'єри.
"Ці заходи мають бути проведені максимально швидко, щоб протягом тижня ми оцінили ефективність цих заходів", - зазначив Стрілець.
Він також додав, що загрози питному водопостачанню через забруднення річок немає.
"Ми робимо все, щоб і не було такої загрози. Питні водозабори на річці Сейм та Десна відсутні в межах Сумської та Чернігівської областей. Маємо надію на те, що те, що сьогодні затвердила Держкомісія ТЕБ та НС, спрацює і ця пляма не дійде до Київської області", - сказав міністр.
Нагадаємо, вчора, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив про виявлення отруйної речовини в річці Десна, яка, за його словами, рухається за течією з боку російського кордону.
Пізніше Київська обласна військова адміністрація спростувала це твердження, заявивши, що жодних перевищень допустимих рівнів органічних та мінеральних речовин у річці Десна на території Київської області не зафіксовано.
Однак пізніше голова Держводагентства Михайло Янчук підтвердив, що сталося забруднення річки Сейм, яке досягло Десни.
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