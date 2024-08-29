Забруднення Сейму та Десни розглянула Держкомісія ТЕБ та НС: що вирішили

"За результатами засідання було доручено Держекоінспекції, Держводагентству, а також Чернігівській та Київській ОВА разом з нами здійснити заходи для абсорбції тих забруднюючих речовин, які виявили у річках. Тобто знайти такий абсорбент, який зміг би покращити якість води", - розповів Стрілець.

Він також повідомив, що сьогодні вранці "були відібрані ще одні аналізи й знайдено той коагулянт, який може дійсно справитися з цією ситуацією".

"Ще одне питання - збирання тієї риби, яка викинулася на берег, щоб не погіршити санітарно-епідеміологічну ситуацію. Держекоінспекція, ДСНС, Держспоживслужба, Держрибагентство сьогодні продовжують працювати над тим, щоб зібрати мертву рибу. За попередній тиждень понад 10 тонн зібрали в Сумській області й зараз понад 2 тонни зібрали в Чернігівській області", - додав міністр.

Наступне питання, яке обговорили на засіданні, - як запобігти тому, щоб мертва риба рухалась нижче за течією. Для цього прийняли рішення встановити сітки-бар'єри.

"Ці заходи мають бути проведені максимально швидко, щоб протягом тижня ми оцінили ефективність цих заходів", - зазначив Стрілець.

Він також додав, що загрози питному водопостачанню через забруднення річок немає.

"Ми робимо все, щоб і не було такої загрози. Питні водозабори на річці Сейм та Десна відсутні в межах Сумської та Чернігівської областей. Маємо надію на те, що те, що сьогодні затвердила Держкомісія ТЕБ та НС, спрацює і ця пляма не дійде до Київської області", - сказав міністр.