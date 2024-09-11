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Забруднення просунулось по Десні, у Чернігові найгірші проби, - Міндовкілля

Ілюстративне зображення (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, 11 вересня, забруднення по річки Десна просунулось до села Ладинка Чернігівської області. Найгірші проби біля та в Чернігові.

"При візуальному огляді (річки Десна, - ред.) забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються", - пише Міндовкілля. 

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, забруднення може досягти Київську область 14-16 вересня. Водночас рух забруднення сповільнився, як й його концентрація у руслі річки Десна. 

Зокрема, станом на 11 вересня, зафіксовано покращення якості води у Сеймі у Чернігівській області.  

"Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах селі Боромики та місті Чернігів", - додає Міндовкілля. 

Тим часом у Сумській області також зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм. 

Забруднення річок

Нещодавно міський голова Вишгорода Олексій Молот заявив про виявлення отруйних речовин у Десні, які спускаються з території Росії за течією. Пізніше також було зафіксовано перевищення допустимих рівнів забруднення в річці Сейм.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в російському місті Тьоткіно місцевий цукровий завод скинув у річку нечистости від роботи підприємства, що призвело до забруднення річки, а також мору риб.

Тим часом директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Роман Ткачук заявив, що Київ, у разі загрози здоров'ю, проінформують щонайменше за добу. Також можливі обмеження водопостачання в окремих місцях. 

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