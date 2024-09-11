Забруднення Десни. Киян у разі загрози попередять щонайменше за добу, - КМДА

На тлі забруднення Десни, у разі загрози населенню, Київ проінформують про ситуацію як мінімум за добу. Зокрема можливі обмеження водопостачання в окремих місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Романа Ткачука під час пресбрифінгу.
Як розповів Ткачук, заміри, а також контрольні точки знаходяться вище по течії по Десні, у зв'язку з чим результати аналізу отримуються, наприклад, на кордоні Чернігівської та Київської областей, або ж за 70 км до гирла річки.
"Тобто за добу як найменше ми будемо знати ситуацію коли ця пляма дійде вже по часу до ковша. Звісно ми будемо проводити інформування населення міста в такому разі, що треба робити й в яких місцях можуть бути введені якісь обмеження по водопостачанню. Але все буде залежати від тої ситуації, з якої ми стикнемося", - заявив Ткачук й додав, що інформування населення відбудеться щонайменше за добу у разі виявлення загрози.
Генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Олег Лисюк, своєю чергою, розповів, що песимістичний сценарій дуже малоймовірний.
"Тобто ми бачимо, що розбавлення іде. Це органічне забруднення. Органічне забруднення - це ті сполуки, які потрапили у вигляді органіки в воду і вони споживають кисень. За рахунок цього, коли підвищується хімічне споживання кисню, а рівень кисню падає, тому йде мор риби, бо кисню у воді дуже мало. Зараз ми бачимо, що розбавлення іде". - пояснив він.
За словами Лисюка, ймовірно й те, що пляма навіть не дійде до Києва в тому обсязі, який міг би викликати занепокоєння. Наразі ж ситуація перебуває під контролем. Схожі забруднення вже раніше траплялись й з ними ефективно боролись.
Також він додав, що від неприємного у воді запаху позбавлятись будуть за допомогою активованого вугіллям, яке прибуде до України вже в п'ятницю, 13 вересня, від партнерів України.
28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що в річці Десна було виявлено отруйні речовини, які спускаються з території Росії за течією. Згодом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало значне перевищення допустимих рівнів забруднення в річці Сейм.
Як розповів голова українського уряду Денис Шмигаль, у російському місті Тьоткіно місцевий цукровий завод скинув у річку нечистости від роботи підприємства, що призвело до забруднення річки, а також мору риб.
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