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Забруднення в Десні. У Києві наразі проблем з водою немає

П'ятниця 06 вересня 2024 23:53
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Забруднення в Десні. У Києві наразі проблем з водою немає Фото: медики розповіли про стан питної води у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Попри забруднення річок Сейм та Десна у Києві у воді не фіксується перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. Перед тим в мережі з'являлися вкиди із закликами запасатися питною водою на кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський центр профілактики хвороб епідеміологи Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

У відомстві зазначили, що станом на 6 вересня у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання в столиці "перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками - не виявлено".

За словами гендиректора Київського міського ЦКПХ Сергія Чумака, в окремих пробах води з відкритих водних джерел Києва спостерігається незначне перевищення деяких показників, "характерне для даного часу, що є типовим у проекції минулих років".

Він додав, що КМ ЦКПХ продовжує тримати "на особливому контролі" ситуацію, пов'язану із забрудненням річок Сейм та Десна. А також заявив про готовність "оперативно на неї реагувати".

"Але, зараз ми не очікуємо ризиків негативного розвитку подій та погіршення якості питної води для мешканців столиці", - наголосив Чумак під час засідання постійної комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Що передувало

Варто зауважити, що сьогодні в пабліках в інтернеті з'являлися повідомлення про нібито "листи" від Департаменту охорони здоров'я Києва. В публікаціях звучали "рекомендації" жителям столиці робити запаси питної води на п'ять днів.

Хоча на ресурсах даного відомства таких матеріалів немає.

Непідтверджені дані з інтернету з фейковим листом від Департаменту охорони здоров'я Києва (фото з мережі)

Забруднення Десни

Раніше повідомлялося, що минулого тижня Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

А 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот заявив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Зазначимо, що після перевірки Держводагентство підтвердило забруднення Сейму та Десни.

Як розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, забруднення в Сейм могло потрапити з території РФ. Однак через відсутність комунікації між Україною та Росії наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.

Додамо, 6 вересня стало відомо, що забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові.

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