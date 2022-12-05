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Забруднена і пошкоджена. Шкода земельним ресурсам України від війни сягає майже 500 млрд гривень

Фото: родюча земля Україна зазнала непоправної шкоди внаслідок російської агресії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Держекоінспекція України оголосила суму шкоди, яку нанесла земельним ресурсам України російська агресія - майже 500 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної екологічної інспекції України.

За даними відомства, зафіксовано, що станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії забруднено понад 291 млн квадратних метрів та засмічено понад 8 млрд квадратних метрів українських земель, сума заподіяної шкоди становить 448,9 млрд гривень.

"Сьогодні, через війну, сотні гектарів земельного фонду України засмічені відходами, забруднені шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. Зазначені чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та як наслідок - до відсутності врожаю на землях, які були порушені в результаті військової агресії", - підкреслюється у повідомленні.

Держекоінспекція наводить дані міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization), яка діє під патронатом ООН. За їх повідомленням, до початку повномасштабного вторгнення Росії 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53% і був одним з найвищих у світі. До прикладу: у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині - 34,1%, США - 17,5%, у Китаї - 12%.

"Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому. Ворог має нести повну відповідальність за злочини проти людства та довкілля", - зазначає Держекоінспекція.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти завдали збитків довкіллю Україні на понад 1,35 трлн гривень. В країні вже постраждала третина лісового фонду.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти в Херсонській області створили колосальну екологічну загрозу. Росіяни підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його приток, через це у річці опинилися тонни мастила та пального.

Додамо, Росія за вісім місяців війни спричинила значні збитки, зокрема Чорному морю, де було зафіксовано вже близько 700 випадків смерті дельфінів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Екологічна катастрофа