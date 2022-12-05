Загрязнена и повреждена. Ущерб земельным ресурсам Украины от войны достигает почти 500 млрд гривен

По данным ведомства, зафиксировано, что по состоянию на 30 ноября 2022 года в результате вооруженной агрессии загрязнено более 291 млн квадратных метров и замусорено свыше 8 млрд квадратных метров украинских земель, сумма причиненного ущерба составляет 448,9 млрд гривен.

"Сегодня, из-за войны, сотни гектаров земельного фонда Украины замусорены отходами, загрязнены вредными веществами, которые высвобождаются в результате детонирования и получают повреждения структуры почвенного покрова. Указанные факторы приводят к повреждению сельскохозяйственных угодий, невозможности проведения посевных работ и как следствие - к отсутствию урожая на землях, которые были нарушены в результате военной агрессии", – подчеркивается в сообщении.



Госэкоинспекция приводит данные международной организации ФАО (Food and Agriculture Organization), действующей под патронатом ООН. По их сообщению, к началу полномасштабного вторжения России 20% сельскохозяйственных земель Украины подверглись существенной деградации, а уровень их распаханности достигал 53% и был одним из самых высоких в мире. К примеру: в Польше этот показатель составляет 36,5%, в Германии - 34,1%, США - 17,5%, в Китае - 12%.



"Уничтожение украинских земель - это преступление против окружающей среды Украины и проблема мирового масштаба, которая несет риски наступления продовольственного кризиса и невозможности обеспечения продовольственной безопасности для человечества в будущем. Враг должен нести полную ответственность за преступления против человечества и окружающей среды", - отмечает Госэкоинспекция.