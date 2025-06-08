Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, але є умова

Як пояснив Демченко, у відпустку не можуть виїхати заброньовані чоловіки від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби та підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону.

Цей пункт встановлює єдину законну підставу перетину кордону України чиновниками в умовах воєнного стану, а саме - службове відрядження.

"І якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", - зазначив речник ДПСУ.

Водночас він додав, що інші заброньовані чоловіки - можуть виїхати у відпустку за кордон. Однак - вони повинні мати документи, в яких зазначено, що структура, яка його забронювала, надає можливість провести відпустку за кордоном.