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Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, але є умова

Київ, Неділя 08 червня 2025 10:25
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Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку, але є умова Фото: заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Заброньовані чоловіки мають право виїжджати за кордон у відпустку. Для цього потрібно отримати дозвіл з місця роботи та не підпадати під певні категорії.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як пояснив Демченко, у відпустку не можуть виїхати заброньовані чоловіки від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби та підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону.

Цей пункт встановлює єдину законну підставу перетину кордону України чиновниками в умовах воєнного стану, а саме - службове відрядження.

"І якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", - зазначив речник ДПСУ.

Водночас він додав, що інші заброньовані чоловіки - можуть виїхати у відпустку за кордон. Однак - вони повинні мати документи, в яких зазначено, що структура, яка його забронювала, надає можливість провести відпустку за кордоном.

Нагадаємо, раніше прикордонники попередили українців про літні черги на кордоні. А також розповіли, які пункти пропуску найменш завантажені на виїзд з України.

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ДПСУ Виїзд за кордон
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