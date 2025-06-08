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Забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск, но есть условие

Киев, Воскресенье 08 июня 2025 10:25
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Забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск, но есть условие Фото: забронированные мужчины могут выезжать за границу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Забронированные мужчины имеют право выезжать за границу в отпуск. Для этого нужно получить разрешение с места работы и не подпадать под определенные категории.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как пояснил Демченко, в отпуск не могут выехать забронированные мужчины от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы и подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы.

Этот пункт устанавливает единственное законное основание пересечения границы Украины чиновниками в условиях военного положения, а именно - служебная командировка.

"И если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу, что они находятся на соответствующих государственных должностях, для них пересечение границы возможно только в служебную командировку", - отметил спикер ГПСУ.

В то же время он добавил, что другие забронированные мужчины - могут выехать в отпуск за границу. Однако - они должны иметь документы, в которых указано, что структура, которая его забронировала, предоставляет возможность провести отпуск за границей.

Напомним, ранее пограничники предупредили украинцев о летних очередях на границе. А также рассказали, какие пункты пропуска наименее загружены на выезд из Украины.

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ДПСУ Выезд за границу
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