Забрасывали петардами: в Польше рассказали о попытках мигрантов прорвать границу

29 ноября агрессивные группы мигрантов из Беларуси пытались штурмовать границу Польши. Они забрасывали польских силовиков петардами и камнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.
Прорвать границу ЕС мигранты пытались в окрестностях Шудзялува и Мельника. Во время этих двух попыток они также атаковали пограничников. Кроме того, белорусские службы пытались ослепить польских силовиков.
По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, никто из силовиков не пострадал.
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.