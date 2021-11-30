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Забрасывали петардами: в Польше рассказали о попытках мигрантов прорвать границу

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Польша, Вторник 30 ноября 2021 12:01
Забрасывали петардами: в Польше рассказали о попытках мигрантов прорвать границу Фото: мигранты штурмовали границу Польши и бросали петарды в силовиков (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

29 ноября агрессивные группы мигрантов из Беларуси пытались штурмовать границу Польши. Они забрасывали польских силовиков петардами и камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.

Прорвать границу ЕС мигранты пытались в окрестностях Шудзялува и Мельника. Во время этих двух попыток они также атаковали пограничников. Кроме того, белорусские службы пытались ослепить польских силовиков.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, никто из силовиков не пострадал.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

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