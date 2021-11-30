Забрасывали петардами: в Польше рассказали о попытках мигрантов прорвать границу
29 ноября агрессивные группы мигрантов из Беларуси пытались штурмовать границу Польши. Они забрасывали польских силовиков петардами и камнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.
Прорвать границу ЕС мигранты пытались в окрестностях Шудзялува и Мельника. Во время этих двух попыток они также атаковали пограничников. Кроме того, белорусские службы пытались ослепить польских силовиков.
По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, никто из силовиков не пострадал.
Minionej doby tj.29.11 granicępróbowały przekroczyć 134 osoby.Wydano 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.#FunkcjonariuszeSG zatrzymali 2 ob.Ukrainy za pomocnictwo.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
Grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudziałowie. pic.twitter.com/70NoSYrrlr
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.