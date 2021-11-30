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Закидали петардами: у Польщі розповіли про спроби мігрантів прорвати кордон

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Польща, Вівторок 30 листопада 2021 12:01
Закидали петардами: у Польщі розповіли про спроби мігрантів прорвати кордон Фото: мігранти штурмували кордон Польщі та кидали петарди у силовиків (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

29 листопала агресивні групи мігрантів із Білорусі намагалися штурмувати кордон Польщі. Вони закидали польських силовиків петардами та камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.

Прорвати кордон ЄС мігранти намагалися на околицях Шудзялува та Мельника. Під час цих двох спроб вони також атакували прикордонників. Крім того, білоруські служби намагалися засліпити польських силовиків.

За словами речника прикордонної служби Польщі Ганни Михальської, ніхто з силовиків не постраждав.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

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