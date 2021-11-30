Закидали петардами: у Польщі розповіли про спроби мігрантів прорвати кордон
29 листопала агресивні групи мігрантів із Білорусі намагалися штурмувати кордон Польщі. Вони закидали польських силовиків петардами та камінням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.
Прорвати кордон ЄС мігранти намагалися на околицях Шудзялува та Мельника. Під час цих двох спроб вони також атакували прикордонників. Крім того, білоруські служби намагалися засліпити польських силовиків.
За словами речника прикордонної служби Польщі Ганни Михальської, ніхто з силовиків не постраждав.
Minionej doby tj.29.11 granicępróbowały przekroczyć 134 osoby.Wydano 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.#FunkcjonariuszeSG zatrzymali 2 ob.Ukrainy za pomocnictwo.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
Grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudziałowie. pic.twitter.com/70NoSYrrlr
Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.