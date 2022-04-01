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Забрали чайники, кофеварки и компьютеры: при отступлении российские солдаты ограбили ЧАЭС

ЧАЭС (Фото: kpi.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что российские оккупанты перед тем, как покинут ЧАЭС, существенно ее ограбили. Среди похищенного – компьютерная техника, электрочайники, кофеварки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Евгения Крамаренко в эфире совместного информационного марафона.

"Передвижения оккупантов произошли еще утром. Начала выезжать техника, которая находилась на площадке Чернобыльской АЭС. Начали выносить ценные вещи, упаковывать в технику, еще оставшуюся на площадке Чернобыльской АЭС, и частично уезжать. Они разворовали более-менее ценные вещи – компьютеры, какие-то кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС ", - подчеркнул Крамаренко.

Он также отметил, что сотрудники станции в это время находились на своих рабочих местах, так как ​​им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Своего они на территории ЧАЭС ничего не оставили.

Глава госагентства отметил, что в настоящее время на ЧАЭС находятся 59 работников станции. Они осмотрели территорию станции – российских оккупантов не обнаружили. Но за пределы ЧАЭС не выходили, ведь там может быть опасно, в частности, заминирована территория.

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ЧАЭС