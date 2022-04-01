Забрали чайники, кавоварки та комп'ютери: при відступі російські солдати пограбували ЧАЕС

Голова Державного агентства України з управління Зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив, що російські окупанти перед тим, як покинуть ЧАЕС, суттєво її пограбували. Серед викраденого - комп'ютерна техніка, електрочайники, кавоварки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Євгена Крамаренка в ефірі спільного інформаційного марафону.

"Пересування окупантів відбулися ще вранці. Почала виїжджати техніка, яка знаходилася на майданчику Чорнобильської АЕС. Почали виносити цінні речі, упаковувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, і частково їхати. Вони розікрали більш-менш цінні речі-комп'ютери, якісь кавоварки, чайники, кілька контейнерів з майном, яке знаходилося на Чорнобильській АЕС", - підкреслив Крамаренко.

Він також зазначив, що співробітники станції в цей час перебували на своїх робочих місцях, оскільки їм було заборонено виходити з диспетчерських і кабінетів. Свого вони на території ЧАЕС нічого не залишили.

Глава Держагентства зазначив, що в цей час на ЧАЕС знаходяться 59 працівників станції. Вони оглянули територію станції - російських окупантів не виявили. Але за межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема, замінована територія.