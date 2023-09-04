Заборонять продавати алкоголь і не тільки. В Умані введуть обмеження на Рош ха-Шана

У мікрорайоні Умані, де проживатимуть паломники-хасиди на Рош ха-Шана, запровадять кілька обмежень. Зокрема, там заборонять продавати алкоголь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уманську міську раду у Facebook.
За інформацією міськради, у період з 9 до 22 вересня у мікрорайоні заборонять:
У відомстві зазначають, що обмеження вводять для безпечного святкування Рош ха-Шана в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, цього року Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть з 15 по 17 вересня.
У зв'язку з цим голова Черкаської ОВА Ігор Табурець ще кілька тижнів анонсував посилення заходів безпеки у місті.
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