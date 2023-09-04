Запретят продавать алкоголь и не только. В Умани введут ограничения на Рош ха-Шана

В микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды на Рош ха-Шана, введут несколько ограничений. В частности, там запретят продавать алкоголь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет в Facebook.
По информации горсовета, в период с 9 до 22 сентября в микрорайоне запретят:
В ведомстве отмечают, что ограничения вводят для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.
Напомним, в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.
В связи с этим глава Черкасской ОВА Игорь Табурец еще несколько недель анонсировал усиление мер безопасности в городе.
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