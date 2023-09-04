Запретят продавать алкоголь и не только. В Умани введут ограничения на Рош ха-Шана

По информации горсовета, в период с 9 до 22 сентября в микрорайоне запретят:

продажу алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);

продажу и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект;

продажу пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

В ведомстве отмечают, что ограничения вводят для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.

Рош ха-Шана

Напомним, в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.

В связи с этим глава Черкасской ОВА Игорь Табурец еще несколько недель анонсировал усиление мер безопасности в городе.