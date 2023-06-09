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МОК визначив день запалення олімпійського вогню перед Іграми-2024

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Париж, П'ятниця 09 червня 2023 15:55
МОК визначив день запалення олімпійського вогню перед Іграми-2024 Фото: Олімпійський вогонь запалять навесні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Олімпіади 2024 року визначилися з датою проведення церемонії запалення та термінами передачі олімпійського вогню в Париж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Церемонія запалення відбудеться 16 квітня. Традиційно захід пройде в грецькій Олімпії. До столиці Франції вогонь потрапить орієнтовно за тиждень.

Міста-господарі Олімпійських ігор зазвичай отримували вогонь у той же день завдяки авіасполученню. Проте, в 2024 році символ Олімпіади перевезуть трищогловим вітрильником "Белем". Судно чотири десятиліття тому отримало статус історичної пам'ятки.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться влітку. Змагання триватимуть місяць – із 26 липня до 26 серпня. Париж раніше двічі приймав Ігри (1900, 1924). Більшість змагань літніх Ігор прийме "Стад де Франс".

Раніше France Football оголосив дату вручення "Золотого м'яча-2023". Церемонія нагородження відбудеться 30 жовтня. На початку вересня культове видання оголосить список із трьох десятків номінантів.

До слова, раніше НОК України затвердив поіменний список спортсменів на Європейські ігри-2023.

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