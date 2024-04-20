Заборона для військових та ліміти на ігри. РНБО запровадила обмеження щодо онлайн-казино

Проблема онлайн-казино

Варто зазначити, що останнім часом в Україні стала резонансною тема онлайн-казино. Зокрема, у мережі спалахнули скандали через відсутність обмежень у роботі казино.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті. Зокрема, автор петиції закликав обмежити доступ до казино для військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тему онлайн-казино в Україні винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, необмежена діяльність казино шкодити інтересам суспільства.

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