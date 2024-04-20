Запрет для военных и лимиты на игры. СНБО ввел ограничения по онлайн-казино

Проблема онлайн-казино

Следует отметить, что в последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. В частности, в сети вспыхнули скандалы из-за отсутствия ограничений в работе казино.

На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете. В частности, автор петиции призвал ограничить доступ к казино для военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема онлайн-казино в Украине будет вынесена на заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, неограниченная деятельность казино вредит интересам общества.

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