Запрет для военных и лимиты на игры. СНБО ввел ограничения по онлайн-казино

Деятельность онлайн-казино в Украине ограничат. Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений по азартным играм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №234, опубликованный на сайте ОП.
Глава государства Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете.
СНБО поручил Кабинету министров:
Главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных относительно доступа к онлайн-казино.
СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр. Нацбанку в течение двух месяцев необходимо утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх
Министерство цифровой трансформации, согласно указу президента, проведет в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в их магазинах приложений.
Министерство здравоохранения обязали в течение трех месяцев разработать клинический протокол лечения от игровой зависимости.
Следует отметить, что в последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. В частности, в сети вспыхнули скандалы из-за отсутствия ограничений в работе казино.
На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете. В частности, автор петиции призвал ограничить доступ к казино для военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема онлайн-казино в Украине будет вынесена на заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, неограниченная деятельность казино вредит интересам общества.
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