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Заборона на стягнення боргів з держпідприємств негативно вплине на економіку, - ПЕР

Фото: заборона на стягнення боргів з держпідприємств негативно вплине на економіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Заборона на стягнення боргів з державних підприємств критичної інфраструктури зашкодить енергетиці та економіці України більше, ніж ймовірні судові впровадження через борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook громадської організації "Перша енергетична рада" (ПЕР).

Як відомо, у Верховній раді було зареєстровано законопроект №8316 "Про внесення зміни до статті 8 закону України "Про критичну інфраструктуру".

Зазначається, що законопроектом пропонується захистити підприємства критичної інфраструктури, які перебувають у державній формі власності та заборонити стягнення з них боргів під час дії воєнного стану та протягом двох років після його скасування.

"Є підстави вважати, що запропонований "захист" підприємств-операторів критичної інфраструктури (ОКІ) державної форми власності призведе до фактично зворотного ефекту як для них, так і для держави в цілому", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, постачальники та підрядники з огляду на відсутність законодавчих механізмів захисту їх прав припинять реалізацію ОКІ своїх товарів та послуг або здійснюватимуть це на умовах повної передоплати, що унеможливить або щонайменше значно ускладнить відновлення, ремонт і функціонування цих підприємств.

"Менеджмент ОКІ втратить стимули і, значною мірою, можливості для оптимізації роботи своїх підприємств, а погіршення фінансового стану ОКІ, ймовірно, посилить кризу неплатежів на енергетичних ринках", - наголосили в організації.

Окрім того, потреба у підтримці "на плаву" підприємств ОКІ призведе до необхідності їх вимушеного термінового непрозорого бюджетного фінансування.

"На думку "Першої енергетичної ради", законопроект №8316 зашкодить енергетиці та економіці України більше, ніж ймовірні судові впровадження відносно окремих операторів критичної інфраструктури державної форми власності", - підсумували в ПЕР.

Нагадаємо, Рада планує запровадити мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури.

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Економіка України