Запрет на взыскание долгов с госпредприятий окажет негативное влияние на экономику, - ПЭС

Как известно, в Верховной раде зарегистрирован законопроект №8316 "О внесении изменения в статью 8 закона Украины "О критической инфраструктуре".

Отмечается, что законопроект предлагает защитить предприятия критической инфраструктуры, которые находятся в государственной форме собственности и запретить взыскание с них долгов во время действия военного положения и в течение двух лет после его отмены.

"Есть основания полагать, что предложенная "защита" предприятий-операторов критической инфраструктуры (ОКИ) государственной формы собственности приведет к фактически обратному эффекту как для них, так и для государства в целом", - говорится в сообщении.

В частности, поставщики и подрядчики, учитывая отсутствие законодательных механизмов защиты их прав, прекратят реализацию ОКИ своих товаров и услуг или будут осуществлять это на условиях полной предоплаты, что исключит или по меньшей мере значительно усложнит восстановление, ремонт и функционирование этих предприятий.

"Менеджмент ОКИ потеряет стимулы и в значительной степени возможности для оптимизации работы своих предприятий, а ухудшение финансового состояния ОКИ, вероятно, усугубит кризис неплатежей на энергетических рынках", - подчеркнули в организации.

Кроме того, необходимость поддержки "на плаву" предприятий ОКИ приведет к необходимости их вынужденного срочного непрозрачного бюджетного финансирования.

"По мнению "Первого энергетического совета", законопроект №8316 повредит энергетике и экономике Украины больше, чем вероятные судебные внедрения в отношении отдельных операторов критической инфраструктуры государственной формы собственности", - подытожили в ПЭС.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.