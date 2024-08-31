Заборона на селфі та музику. Італія посилила обмеження для туристів

Римські канікули мрії можуть бути більше схожими на кошмар для тих, хто відвідає Італію протягом наступних кількох днів, адже напередодні великого свята в популярних напрямках країни з’явиться така величезна кількість людей, що вживаються спеціальні заходи, щоб тримати їх під контролем.

Міністерство туризму Італії повідомляє, що 15 серпня 13 мільйонів італійців почнуть свою подорож країною, оскільки Італія спільно святкує католицьке свято Успіння Пресвятої Богородиці та стародавнє свято Феррагосто, яке вперше запровадив засновник Римської імперії Август, щоб дати робітникам відпочити.

Так, як на додачу до подорожуючих італійців в країні будуть перебувати мільйони туристів, влада Італії вирішила запровадити нові обмеження, щоб стримувати людей.

До прикладу від острова Сардинія до італійського чобота в Апулії доступ до багатьох популярних пляжів тепер надається лише за допомогою програми, щоб контролювати кількість відвідувачів.

Тим часом, згідно з повідомленнями італійських ЗМІ, найближчими днями заборонено використовувати пластик, палити, а в деяких випадках навіть використовувати стільці на піску.

Заборона на нічне купання

На деяких пляжах острова Сардинія, який цього літа відвідало рекордну кількість туристів, заборонили використовувати скелі для кріплення пляжних парасольок.

Відповідно до повідомлень місцевих ЗМІ, громади Санта-Тереза-ді-Галлура та Сант-Антіоко кажуть, що будь-хто, хто не виконає вимоги, буде оштрафований на 500 євро.

Однак тепер на Сардинії мер північно-східної Ольбії заборонив ще й пізнє нічне купання, кемпінг на пляжі, багаття та навіть використання стільців чи рушників на ніч. Це здійснено для того, щоб скоротити нічні гуляння - хоча крайній термін відключення музики о 5 ранку може здатися надмірним щедрий.

Заборона музики

У Сассарі, на північному заході Сардинії, музика має припинятися о 2 годині ночі. У курортних анклавах Платамона, Порто Ферро та Аржентьєра відключення становить 3 години ночі, згідно з постановою, опублікованою мерами острова.

Венеціанські одноденні мандрівники мають заплатити за вхід до міста.

Натомість у Римі, Флоренції та Венеції запровадили тимчасові стоп-сигнали для селфі. Відповідні знаки встановили як засіб контролю натовпу в зонах з інтенсивним рухом пішоходів, щоб завадити людям робити селфі та блокувати потік.

Тим часом на узбережжі Амальфі влада регулюватиме кількість транспортних засобів, які забивають мальовничі дороги, альтернативно обмежуючи номерні знаки з парними та непарними номерами на певних невеликих вулицях під час жвавого часу дня, повідомляє місцеве туристичне управління Кампанії.

Острів Капрі візьме приклад із туристичної плати за в’їзд, запровадженої Венецією на початку цього року. Він стягує подвійну плату за звичайну посадкову плату за прибуття в напружені святкові вихідні.

Деякі гірські напрямки в регіоні Трентіно на півночі Італії використовують монітори для відстеження потоків туристів і будуть закривати маршрути, які стануть занадто завантаженими, повідомляє регіональний уряд.

Італія, як і багато інших місць у світі, стикається з проблемами надмірного туризму в пік сезону, проблеми, яка може негативно вплинути як на якість життя людей, які живуть у популярних напрямках, так і на якість відпустки тих, хто приїжджає.

Це, мабуть, зовсім не те, що уявляв імператор Август, коли призначав свято середини літа.