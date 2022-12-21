Заборона на продаж ліків повʼязаних з РФ не спричинить нестачі препаратів в Україні, - аналітика

Зміни до закону "Про лікарські засоби", які парламент прийняв у травні 2022 року, дозволить обмежити обіг в Україні лікарських засобів, виробники яких здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора або Білорусі. Побоювання щодо виникнення дефіциту необхідних ліків в Україні безпідставні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.
Як відомо, рішення щодо припинення дії реєстраційних посвідчень на ліки було ухвалене у жовтні. Воно стосувалося 35 препаратів угорської компанії "Гедеон Ріхтер".
Це одна з перших іноземних компаній, яка локалізувала своє виробництво в Росії в повному обсязі, а сукупні інвестиції компанії в Росії оцінюються в 150 млн доларів. Завод "Гедеон Ріхтер-Рус", що розташований у Московській області, працює на повну потужність.
Як йдеться у пояснювальній записці до закону, законодавці прагнули "чітко зафіксувати позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому".
"Але оскільки тема ліків є особливо чутливою, законодавці не стали рубати з плеча, запроваджуючи різку і тотальну заборону на всі пов’язані з РФ препарати. Інтереси пацієнтів - не те, чим можна нехтувати, не врахувавши ризиків для життя та здоров’я", - йдеться в статті.
Відтак можна виділити пʼять найважливіших пунктів, які вказують, що із новим законом українці не відчують на собі браку необхідних ліків:
З аналізу переліку тимчасово заборонених в Україні ліків "Гедеон Ріхтер" видно, що середня кількість аналогів для них на українському ринку - 10.
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