Запрет на продажу лекарств, связанных с РФ, не приведет к нехватке препаратов в Украине, - аналитика

Как известно, решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято в октябре. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер".

Это одна из первых иностранных компаний, локализовавшая свое производство в России в полном объеме, а совокупные инвестиции компании в России оцениваются в 150 млн долларов. Расположенный в Московской области завод "Гедеон Рихтер-Рус" работает на полную мощность.

Как говорится в пояснительной записке к закону, законодатели стремились "четко зафиксировать позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом".

"Но поскольку тема лекарства особенно чувствительна, законодатели не стали рубить с плеча, вводя резкий и тотальный запрет на все связанные с РФ препараты. Интересы пациентов - не то, чем можно пренебрегать, не учитывая рисков для жизни и здоровья", - говорится в статье.

Следовательно, можно выделить пять важнейших пунктов, указывающих, что с новым законом украинцы не ощутят на себе недостатка необходимых лекарств:

запретить можно только те лекарственные средства, которые имеют два и более аналогов;

не могут быть запрещены биологические и иммунобиологические группы препаратов; основное лекарство для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства;

лекарственные средства, выпущенные в обращение к запрету, могут применяться в Украине до истечения срока годности;

пациентские организации вовлечены в принятие окончательного решения о запрете - законом определено, что такое решение должно быть принято на заседаниях Комиссии Министерства здравоохранения; в Комиссии представлены две пациентские организации - "Пациенты Украины" и "100% Жизнь";

иностранным компаниям дается полгода на то, чтобы сделать принципиальный выбор - свернуть свой бизнес на территории России и Беларуси или попасть под полный санкционный запрет в Украине.

Из анализа перечня временно запрещенного в Украине лекарства "Гедеон Рихтер" видно, что среднее количество аналогов для них на украинском рынке - 10.