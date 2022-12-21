Запрет на продажу лекарств, связанных с РФ, не приведет к нехватке препаратов в Украине, - аналитика

Изменения в закон "О лекарственных средствах", принятые парламентом в мае 2022 года, позволит ограничить обращение в Украине лекарственных средств, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории государства-агрессора или Беларуси. Опасения по поводу возникновения дефицита необходимых лекарств в Украине безосновательны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.
Как известно, решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято в октябре. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер".
Это одна из первых иностранных компаний, локализовавшая свое производство в России в полном объеме, а совокупные инвестиции компании в России оцениваются в 150 млн долларов. Расположенный в Московской области завод "Гедеон Рихтер-Рус" работает на полную мощность.
Как говорится в пояснительной записке к закону, законодатели стремились "четко зафиксировать позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом".
"Но поскольку тема лекарства особенно чувствительна, законодатели не стали рубить с плеча, вводя резкий и тотальный запрет на все связанные с РФ препараты. Интересы пациентов - не то, чем можно пренебрегать, не учитывая рисков для жизни и здоровья", - говорится в статье.
Следовательно, можно выделить пять важнейших пунктов, указывающих, что с новым законом украинцы не ощутят на себе недостатка необходимых лекарств:
Из анализа перечня временно запрещенного в Украине лекарства "Гедеон Рихтер" видно, что среднее количество аналогов для них на украинском рынке - 10.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.