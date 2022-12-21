RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запрет на продажу лекарств, связанных с РФ, не приведет к нехватке препаратов в Украине, - аналитика

Фото: завод "Гедеон Рихтер-Рус" (wikipedia)
Автор: Юлия Бойко

Изменения в закон "О лекарственных средствах", принятые парламентом в мае 2022 года, позволит ограничить обращение в Украине лекарственных средств, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории государства-агрессора или Беларуси. Опасения по поводу возникновения дефицита необходимых лекарств в Украине безосновательны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Как известно, решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято в октябре. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер".

Это одна из первых иностранных компаний, локализовавшая свое производство в России в полном объеме, а совокупные инвестиции компании в России оцениваются в 150 млн долларов. Расположенный в Московской области завод "Гедеон Рихтер-Рус" работает на полную мощность.

Как говорится в пояснительной записке к закону, законодатели стремились "четко зафиксировать позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом".

"Но поскольку тема лекарства особенно чувствительна, законодатели не стали рубить с плеча, вводя резкий и тотальный запрет на все связанные с РФ препараты. Интересы пациентов - не то, чем можно пренебрегать, не учитывая рисков для жизни и здоровья", - говорится в статье.

Следовательно, можно выделить пять важнейших пунктов, указывающих, что с новым законом украинцы не ощутят на себе недостатка необходимых лекарств:

  • запретить можно только те лекарственные средства, которые имеют два и более аналогов;
  • не могут быть запрещены биологические и иммунобиологические группы препаратов; основное лекарство для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства;
  • лекарственные средства, выпущенные в обращение к запрету, могут применяться в Украине до истечения срока годности;
  • пациентские организации вовлечены в принятие окончательного решения о запрете - законом определено, что такое решение должно быть принято на заседаниях Комиссии Министерства здравоохранения; в Комиссии представлены две пациентские организации - "Пациенты Украины" и "100% Жизнь";
  • иностранным компаниям дается полгода на то, чтобы сделать принципиальный выбор - свернуть свой бизнес на территории России и Беларуси или попасть под полный санкционный запрет в Украине.

Из анализа перечня временно запрещенного в Украине лекарства "Гедеон Рихтер" видно, что среднее количество аналогов для них на украинском рынке - 10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фармацевтические компании