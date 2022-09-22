Заборона окупантів на виїзд чоловіків у бік Запоріжжя: з'явилися подробиці
Фото: з'явилися подробиці заборони окупантів на виїзд чоловіків у бік Запоріжжя (Getty Images)
Стали відомі деталі заборони окупантів на виїзд чоловіків у бік Запоріжжя на блокпості у Василівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас.
Жителі Бердянська, які сьогодні перетинали лінію розмежування, розповіли про "нововведення" окупантів. А саме:
- на посту у Василівці окупанти не випускають до Запоріжжя чоловіків віком з 18 до 35, які мають реєстрацію на тимчасово окупованій території;
- з Запоріжжя окупанти не пропускають до міст, які знаходяться у окупації, чоловіків, які не мають реєстрації на окупованій території.
Як повідомлялося, у четвер, 22 вересня, окупанти перестали випускати чоловіків віком з 18 до 35 років у бік Запоріжжя на блокпосту у Василівці.