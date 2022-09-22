Заборона окупантів на виїзд чоловіків у бік Запоріжжя: з'явилися подробиці

Фото: з'явилися подробиці заборони окупантів на виїзд чоловіків у бік Запоріжжя (Getty Images)

Стали відомі деталі заборони окупантів на виїзд чоловіків у бік Запоріжжя на блокпості у Василівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас.

Жителі Бердянська, які сьогодні перетинали лінію розмежування, розповіли про "нововведення" окупантів. А саме: на посту у Василівці окупанти не випускають до Запоріжжя чоловіків віком з 18 до 35, які мають реєстрацію на тимчасово окупованій території;

з Запоріжжя окупанти не пропускають до міст, які знаходяться у окупації, чоловіків, які не мають реєстрації на окупованій території.