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Запрет оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья: появились подробности

Новина українською →
Запорожье , Четверг 22 сентября 2022 17:47
Запрет оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья: появились подробности Фото: появились подробности запрета оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Стали известны детали запрета оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

Жители Бердянска, которые сегодня пересекали линию разграничения, рассказали о "нововведениях" оккупантов. А именно:

  • на посту в Васильевке оккупанты не выпускают в Запорожье мужчин в возрасте с 18 до 35 лет, имеющих регистрацию на временно оккупированной территории;
  • из Запорожья оккупанты не пропускают в города, находящиеся в оккупации, мужчин, не имеющих регистрации на оккупированной территории.

Как сообщалось, в четверг, 22 сентября, оккупанты перестали выпускать мужчин возрастом с 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке.

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