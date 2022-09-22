Запрет оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья: появились подробности
Фото: появились подробности запрета оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья (Getty Images)
Стали известны детали запрета оккупантов на выезд мужчин в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.
Жители Бердянска, которые сегодня пересекали линию разграничения, рассказали о "нововведениях" оккупантов. А именно:
- на посту в Васильевке оккупанты не выпускают в Запорожье мужчин в возрасте с 18 до 35 лет, имеющих регистрацию на временно оккупированной территории;
- из Запорожья оккупанты не пропускают в города, находящиеся в оккупации, мужчин, не имеющих регистрации на оккупированной территории.
Как сообщалось, в четверг, 22 сентября, оккупанты перестали выпускать мужчин возрастом с 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосту в Васильевке.