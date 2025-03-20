Заборона маркетингових договорів призводить до дефіциту ліків в аптеках, - СЕО "Подорожник"

"Життєвий цикл товарних залишків в аптеках може тривати від 40 днів і більше в залежності від попиту. Тому тут багато чого залежить від того, скільки ліків було в наявності в конкретній аптеці на момент реалізації ініціативи зі зниження цін, і зміни не відбуваються всюди одномоментно. Проте, вже зараз люди в різних куточках України стикаються з дефіцитом ліків", - заявив Коляда в інтервʼю УНН.

Крім того, заборона маркетингових угод фактично позбавила аптеки можливості проводити знижкові акції на ліки, що негативно позначилося на доступності медикаментів для населення.

"Зараз наша мережа переглядає свою бізнес-стратегію і була змушена припинити акції та знижки та лікарські засоби в аптеках, оскільки у нас фактично забрали механізм їх здійснення", - зазначив СЕО.

Також через нововведення довелося переглянути деякі плани.

"Ми заморозили деякі плани, пов'язані з інвестиціями в нові відкриття, зокрема в населених пунктах з низьким потоком клієнтів. Водночас доступ українців до якісної фармацевтичної опіки залишається нашим ключовим пріоритетом, і стратегія "Подорожника" полягає в тому, щоб з'являтися в тому числі й там, де взагалі немає аптек, навіть якщо це не є рентабельним кроком для нашого бізнесу. Бо ліки людям потрібні завжди, і ми мусимо підлаштовуватися під нові правила гри", - підкреслив Коляда.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову, яка забороняє фармвиробникам і аптекам укладати маркетингові угоди, а також обмежує націнки аптек на лікарські засоби. У Міністерстві охорони здоровʼя переконані, що це сприятиме зниженню цін на ліки. Однак, представники фармринку розкритикували таку ініціативу.