Запрет маркетинговых договоров приводит к дефициту лекарств в аптеках, - СЕО "Подорожник"

"Жизненный цикл товарных остатков в аптеках может длиться от 40 дней и более в зависимости от спроса. Поэтому здесь многое зависит от того, сколько лекарств было в наличии в конкретной аптеке на момент реализации инициативы по снижению цен, и изменения не происходят везде одномоментно. Тем не менее, уже сейчас люди в разных уголках Украины сталкиваются с дефицитом лекарств", - заявил Коляда в интервью УНН.

Кроме того, запрет маркетинговых соглашений фактически лишил аптеки возможности проводить скидочные акции на лекарства, что негативно сказалось на доступности медикаментов для населения.

"Сейчас наша сеть пересматривает свою бизнес-стратегию и была вынуждена прекратить акции и скидки и лекарственные средства в аптеках, поскольку у нас фактически забрали механизм их осуществления", - отметил СЕО.

Также из-за нововведений пришлось пересмотреть некоторые планы.

"Мы заморозили некоторые планы, связанные с инвестициями в новые открытия, в частности в населенных пунктах с низким потоком клиентов. В то же время доступ украинцев к качественной фармацевтической опеке остается нашим ключевым приоритетом, и стратегия "Подорожника" заключается в том, чтобы появляться в том числе и там, где вообще нет аптек, даже если это не является рентабельным шагом для нашего бизнеса. Потому что лекарства людям нужны всегда, и мы должны подстраиваться под новые правила игры", - подчеркнул Коляда.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, которое запрещает фармпроизводителям и аптекам заключать маркетинговые соглашения, а также ограничивает наценки аптек на лекарственные средства. В Министерстве здравоохранения убеждены, что это будет способствовать снижению цен на лекарства. Однако, представители фармрынка раскритиковали такую инициативу.