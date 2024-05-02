UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заборона на імпорт металопродукції з РФ допоможе ЄС покращити власні фінпоказники, - аналітика

Фото: заборона на імпорт металопродукції з РФ допоможе ЄС покращити власні фінпоказники (Gettyimages)
Автор: Сергій Новіков

Дванадцятий пакет санкцій ЄС фактично забезпечив Російській Федерації додатковий дохід на суму 8,8 млрд дол США. Водночас, Україна має незадіяні потужності - і якщо ЄС введе необхідні суворі санкції проти агресора, наші підприємства замістять російську продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center.

Зараз українські виробники потерпають від наслідків військової агресії росіян і не можуть конкурувати з російською продукцією на європейському ринку.

Разом з тим, металурги з України мають можливість закрити потреби ЄС у постачаннях металургійної сировини, замістивши російську продукцію. Це могло би мати позитивні наслідки як для української економіки, так і для ринків Євросоюзу, вказують експерти видання. 

"Потенціал України зі зростання постачань чавуну складає до 2 млн тон на рік. Це дозволить замістити весь обсяг постачань чавуну та майже 70% імпорту HBI, що використовуються у якості сировини електросталеплавильними заводами. Тобто, у разі заборони імпорту продукції чорної металургії з Російської Федерації, Україна зможе відновити обсяги експорту чавуну до довоєнного рівня", - наголошують у GMK Center. 

Експерти також підкреслили, що заборона імпорту російської продукції чорної металургії матиме позитивний вплив не тільки на економіку України, але й на партерів з Європейського Союзу.

"Зростання взаємної торгівлі пришвидшить інтеграцію української економіки до Європи. Для ЄС стратегічно вигідніше нарощувати товарообіг з країнами партнерами та кандидатами у членство в ЄС як Україна, а не конкурувати з дешевим імпортом своїх геоекономічних супротивників", - резюмували у виданні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська Федерація