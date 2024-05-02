Заборона на імпорт металопродукції з РФ допоможе ЄС покращити власні фінпоказники, - аналітика

Зараз українські виробники потерпають від наслідків військової агресії росіян і не можуть конкурувати з російською продукцією на європейському ринку.

Разом з тим, металурги з України мають можливість закрити потреби ЄС у постачаннях металургійної сировини, замістивши російську продукцію. Це могло би мати позитивні наслідки як для української економіки, так і для ринків Євросоюзу, вказують експерти видання.

"Потенціал України зі зростання постачань чавуну складає до 2 млн тон на рік. Це дозволить замістити весь обсяг постачань чавуну та майже 70% імпорту HBI, що використовуються у якості сировини електросталеплавильними заводами. Тобто, у разі заборони імпорту продукції чорної металургії з Російської Федерації, Україна зможе відновити обсяги експорту чавуну до довоєнного рівня", - наголошують у GMK Center.

Експерти також підкреслили, що заборона імпорту російської продукції чорної металургії матиме позитивний вплив не тільки на економіку України, але й на партерів з Європейського Союзу.

"Зростання взаємної торгівлі пришвидшить інтеграцію української економіки до Європи. Для ЄС стратегічно вигідніше нарощувати товарообіг з країнами партнерами та кандидатами у членство в ЄС як Україна, а не конкурувати з дешевим імпортом своїх геоекономічних супротивників", - резюмували у виданні.