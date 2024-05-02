RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запрет на импорт металлопродукции из РФ поможет ЕС улучшить собственные финпоказатели, - аналитика

Фото: запрет на импорт металлопродукции из РФ поможет ЕС улучшить собственные финпоказатели (Gettyimages)
Автор: Сергей Новиков

Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд. долл. США. В то же время, у Украины есть незадействованные мощности - и если ЕС введет необходимые строгие санкции против агрессора, наши предприятия заменят российскую продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

Сейчас украинские производители страдают последствиями военной агрессии россиян и не могут конкурировать с российской продукцией на европейском рынке.

Вместе с тем, металлурги из Украины могут закрыть потребности ЕС в поставках металлургического сырья, заместив российскую продукцию. Это могло бы иметь положительные последствия как для украинской экономики, так и рынков Евросоюза, указывают эксперты издания.

"Потенциал Украины по росту поставок чугуна составляет до 2 млн. тонн в год. Это позволит заместить весь объем поставок чугуна и почти 70% импорта HBI, используемых в качестве сырья электросталеплавильными заводами. То есть, в случае запрета импорта продукции черной металлургии из Российской Федерации, Украина сможет восстановить объемы экспорта чугуна до довоенного уровня", - отмечают в GMK Center.

Эксперты также подчеркнули, что запрет импорта российской продукции черной металлургии окажет положительное влияние не только на экономику Украины, но и на партеров из Европейского Союза.

"Рост взаимной торговли ускорит интеграцию украинской экономики в Европу. Для ЕС стратегически выгоднее наращивать товарооборот со странами-партнерами и кандидатами в членство в ЕС как Украина, а не конкурировать с дешевым импортом своих геоэкономических противников", - резюмировали в издании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская Федерация