Заборона і масові затримання: Верховний суд РФ остаточно зняв з виборів "Яблуко"

Під час засідання 17 серпня судді повністю відхилили всі десять клопотань, які подали юристи політичної сили. До залу суду допустили лише сторони процесу та журналістів, заборонивши вхід для звичайних слухачів.

Через це прихильники "Яблука" зібралися на акцію під будівлею суду. У результаті силовики затримали понад 70 осіб.

Причини зняття з виборів та позиція партії

Позов про зняття опозиційної сили ще 7 серпня подала прокремлівська партія "Родіна". "Яблуко" залишалося єдиною партією на виборах, яка йшла з офіційною вимогою припинити війну в Україні.

Формальними приводами для позбавлення реєстрації стали:

нібито закордонні пожертвування;

агітація у заблокованих в РФ соцмережах;

порушення авторських прав (суд угледів це у використанні слів радянської пісні "Пусть всегда будет солнце").

У політсилі назвали ці закиди абсурдними. Згідно з даними представників партії, "іноземне фінансування" склало лише 16 900 рублів (200 доларів), які одразу ж повернули відправникам. Водночас компанії із закордонними доходами перераховували кошти й іншим партіям.

"Якщо той же критерій застосовувати однаково до всіх учасників, то всі парламентські партії і партія "Родіна" мають бути зняті з виборів", - наголосили в "Яблуку".

Заклик до ЦВК та апеляція

Голова партії Микола Рибаков закликав очільницю ЦВК Росії Еллу Памфілову або визнати звинувачення безпідставними, або вимагати через суд зняття решти учасників.

"Або визнати звинувачення на адресу "Яблука" абсурдом і залишити реєстрацію в силі, або ЦВК має піти до кінця і вимагати через суд зняти всіх інших", - заявив Рибаков.

Наразі у "Яблуку" заявляють про намір оскаржити це рішення в президії Верховного суду РФ.

Що передувало

Нагадаємо, російський суд скасував реєстрацію партії "Яблуко" на виборах до Держдуми, фактично позбавивши політсилу можливості взяти участь у голосуванні цього року.