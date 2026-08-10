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У Росії зняли з виборів єдину партію, яка виступала проти війни з Україною

20:48 10.08.2026 Пн
2 хв
Після рішення суду біля будівлі з'явилися силовики та почали розганяти людей
aimg Марія Науменко
У Росії зняли з виборів єдину партію, яка виступала проти війни з Україною Фото: Державна дума Росії (Getty Images)
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Російський суд скасував реєстрацію партії "Яблуко" на виборах до Держдуми, позбавивши її можливості брати участь у голосуванні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Агентство. Новости".

Рішення оголосив суддя В'ячеслав Кирилов, який розглядав позов партії "Родіна" щодо виключення "Яблука" з виборів. Мотивувальну частину рішення суддя не зачитав.

"Скасування реєстрації партії означає, що вона не братиме участі у виборах до Держдуми", - заявив він.

Водночас рішення ще може бути оскаржене. У "Яблуці" вже повідомили про намір подати відповідну скаргу.

Під час засідання представник Центральної виборчої комісії заявив, що 7 серпня від "Росфінмоніторингу" надійшла інформація про іноземне фінансування, яке в липні та серпні нібито отримували деякі політики з федерального списку "Яблука".

Представник прокуратури також виступив за задоволення позову, заявивши, що для цього є правові підстави.

Позов "Родіни" стосувався кількох претензій до "Яблука". Зокрема, партію звинувачували у порушенні авторських прав, порушеннях під час витрачання коштів виборчого фонду та "виправданні екстремізму".

Що відбулося після рішення суду

Після оголошення рішення під будівлею суду зібралися прихильники партії "Яблуко". Як пише "Осторожно, новости", після цього до них підійшли силовики та почали вимагати розійтися.

"У вас є дві хвилини", - заявив один із чоловіків, звертаючись до присутніх.

Він також попередив, що в разі відмови залишити місце людей можуть затримати.

"Ми вас зараз заарештуємо. Якщо у когось у голові щось закрутилося, я прошу вас йти в метро, на дискотеки. У вас є дві-три хвилини, якщо не розійдетеся - не ображайтеся. Забирати вас із військкомату, молоді люди, вже ніхто не буде", - додав силовик.

Раніше російський диктатор Володимир Путін почав публічно акцентувати на ролі російської влади та суспільства у підтримці війни проти України.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином Кремль може поступово перекладати частину відповідальності за війну на депутатів Держдуми та громадян РФ.

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Більше по темі:
Російська Федерація Державна дума РФ Війна Росії проти України
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