Заборона госпіталізації призовників на Прикарпатті: в ОВА спростували інформацію

Рада оборони обговорювала питання заборони госпіталізації призовників на Прикарпатті без дозволу ТЦК, однак рішення не було ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Galka .

За словами заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина, підставою для розгляду питання став лист від ТЦК. Рада не приймала рішення про заборону на госпіталізацію.

" Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає. Івано-Франківська ОВА працює у рамках чинного законодавства і не порушить прав людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу згідно Конституції", - пояснив Ільчишин.

Як відзначив заступник голови ОВА, військовозобов'язані чоловіки, які отримали бойові повістки, звертаються до закладів охорони здоров'я з минулими хворобами й намагаються знайти лазівки, аби не йти на фронт. На його думку, саме це стало підставою до відповідної пропозиції.

"Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоровʼя не приймав таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб прийняти рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийняте, то доведемо до відома громадськості", - пояснив в.о. начальника департаменту охорони здоровʼя ОВА Володимир Дзьомбак.

Заборона госпіталізації призовників на Прикарпатті

19 червня начальник Коломийської РВА Любомир Глушко заявив, що у Івано-Франківській області чоловікам призовного віку припинять надавати медичну допомогу доти, доки вони не принесуть дозвіл із територіального центру комплектації.