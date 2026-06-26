Заборона азартних ігор для військових: уряд дав 6 місяців на реалізацію рішення

За її словами, відповідна постанова Кабміну вже опублікована, однак технічна реалізація займе до шести місяців. Наразі тривають процедура перерозподілу бюджетних коштів державного агентства PlayCity і підготовка до тендеру на розробку модуля для взаємодії реєстрів.

Голова PlayCity Геннадій Новіков пояснив, як саме працюватиме механізм.

Фото: схема взаємодії реєстрів (PlayCity)

"Ми обрали механізм взаємодії двох реєстрів. Організатор азартних ігор робитиме запит до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Якщо обмеження в першому реєстрі немає – запит автоматично відправлятиметься до реєстру Міноборони, який зараз вони готують, і видаватиме організатору кінцеву відповідь "так" або "ні" через перший реєстр", – зазначив Новіков.

При цьому, за його словами, сам організатор навіть не знатиме, чому людині відмовлено – через звичайне самообмеження чи через статус військовослужбовця.

Наталя Денікеєва також розповіла про попередні результати першого етапу дослідження впливу азартних ігор в Україні. У ньому спростували "вразливість" ВПО до азартних ігор як категорії населення: залучення внутрішньо переміщених осіб до азартних ігор не є вищим за загальнонаціональний рівень.

Водночас серед молоді та військових ризики виявилися більш вираженими, йдеться у релізі Мінцифри. Точні цифри щодо залучення військових до азартних ігор у відомстві публікувати не планують.

"Люди в постійному стресі та небезпеці можуть бути більш схильними до різних видів залежностей. Інформація про масштаби залучення військових у азартні ігри є чутливою, тому вона ляже виключно в основу державної політики", – резюмувала Денікеєва.

Дослідження проводить компанія "Соціоінформ" на замовлення Центру відповідальної гри. Фінальний звіт очікується наприкінці серпня.