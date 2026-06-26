Заборона азартних ігор для військових: уряд дав 6 місяців на реалізацію рішення

В Мінцифрі запевнили, що питання обмеження військових в пріоритеті і реалізувати рішення планують до кінця осені.
Про це повідомила РБК-Україна заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.
За її словами, відповідна постанова Кабміну вже опублікована, однак технічна реалізація займе до шести місяців. Наразі тривають процедура перерозподілу бюджетних коштів державного агентства PlayCity і підготовка до тендеру на розробку модуля для взаємодії реєстрів.
Голова PlayCity Геннадій Новіков пояснив, як саме працюватиме механізм.
Фото: схема взаємодії реєстрів (PlayCity)
"Ми обрали механізм взаємодії двох реєстрів. Організатор азартних ігор робитиме запит до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Якщо обмеження в першому реєстрі немає – запит автоматично відправлятиметься до реєстру Міноборони, який зараз вони готують, і видаватиме організатору кінцеву відповідь "так" або "ні" через перший реєстр", – зазначив Новіков.
При цьому, за його словами, сам організатор навіть не знатиме, чому людині відмовлено – через звичайне самообмеження чи через статус військовослужбовця.
Наталя Денікеєва також розповіла про попередні результати першого етапу дослідження впливу азартних ігор в Україні. У ньому спростували "вразливість" ВПО до азартних ігор як категорії населення: залучення внутрішньо переміщених осіб до азартних ігор не є вищим за загальнонаціональний рівень.
Водночас серед молоді та військових ризики виявилися більш вираженими, йдеться у релізі Мінцифри. Точні цифри щодо залучення військових до азартних ігор у відомстві публікувати не планують.
"Люди в постійному стресі та небезпеці можуть бути більш схильними до різних видів залежностей. Інформація про масштаби залучення військових у азартні ігри є чутливою, тому вона ляже виключно в основу державної політики", – резюмувала Денікеєва.
Дослідження проводить компанія "Соціоінформ" на замовлення Центру відповідальної гри. Фінальний звіт очікується наприкінці серпня.