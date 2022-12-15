Заборгованість "Укренерго" перед Гарпоком перевищила 12 млрд гривень

"Щодо розрахунків у 2023 році за електроенергію, вироблену ВДЕ у 2022 році, слід зазначити, що станом на 01.12.2022 заборгованість НЕК "Укренерго" перед Підприємством за Послугу 2022 року складає понад 8,9 млрд грн (з ПДВ). Крім того, борг НЕК "Укренерго" за 2021 рік складає 3,4 млрд грн", - вказав "Гарантований покупець".

В держпідприємстві вказали, що "Гарантований покупець" матиме можливість здійснити повні виплати виробникам з альтернативних джерел енергії за 2022 рік у разі здійснення виплат з боку НЕК "Укренерго" за послугу 2021-2022 років.

Щодо розрахунків за 2021-ий рік, наразі рівень виплат складає 99%.

Нагадаємо, 9 грудня під час засідання Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що міжнародні фінансові установи Європейський інвестиційний банк, ЄБРР, Світовий банк вимагають від компанії у 2023 році сплачувати відсотки за раніше отриманими кредитами, а також здійснювати виплату кредитів, попри війну.