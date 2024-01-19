ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Заборгованість перед "зеленими" інвесторами на початок 2024 року склала 31,5 млрд гривень

П'ятниця 19 січня 2024 11:11
UA EN RU
Заборгованість перед "зеленими" інвесторами на початок 2024 року склала 31,5 млрд гривень Фото: заборгованість перед зеленими інвесторами на початок 2024 року склала 31,5 млрд гривень (
Автор: Артем Горовенко

Заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику на початок 2024 року виросла до 31,5 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж було на початок 2023 року, свідчить статистика держпідприємства "Гарантований покупець".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт підприємства.

Як зазначають в держпідприємстві, причина такій заборгованості недостатнє фінансування за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ з боку НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням, за 2022 рік компанія розрахувалась за послугу з ВДЕ тільки на 25,6%, а за 2023 рік ще менше - на 21,1%.

При цьому, основна частина боргу з 31,5 млрд грн утворилася у 2022 і 2023 роках і складає 28,5 млрд грн.

"Ситуація, що склалася з заборгованістю перед ДП «Гарантований покупець» з боку НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з ВДЕ вимагає термінового вирішення, оскільки вона гальмує розвиток сектору ВДЕ в Україні", - підкреслили в держпідприємстві.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, тариф на передачу електроенергії компанією в середньому на 7-10% нижчий, ніж потрібно для фінансування оплати послуги зі збільшення відновлюваної генерації.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Понад 900 окупантів, десятки танків, артсистем та ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ