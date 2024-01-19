Заборгованість перед "зеленими" інвесторами на початок 2024 року склала 31,5 млрд гривень

Заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику на початок 2024 року виросла до 31,5 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж було на початок 2023 року, свідчить статистика держпідприємства "Гарантований покупець".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт підприємства.

Як зазначають в держпідприємстві, причина такій заборгованості недостатнє фінансування за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ з боку НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням, за 2022 рік компанія розрахувалась за послугу з ВДЕ тільки на 25,6%, а за 2023 рік ще менше - на 21,1%.

При цьому, основна частина боргу з 31,5 млрд грн утворилася у 2022 і 2023 роках і складає 28,5 млрд грн.

"Ситуація, що склалася з заборгованістю перед ДП «Гарантований покупець» з боку НЕК "Укренерго" за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з ВДЕ вимагає термінового вирішення, оскільки вона гальмує розвиток сектору ВДЕ в Україні", - підкреслили в держпідприємстві.

Нагадаємо, за підсумками 2023 та 2022 років рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ складає не більше 55%.

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, тариф на передачу електроенергії компанією в середньому на 7-10% нижчий, ніж потрібно для фінансування оплати послуги зі збільшення відновлюваної генерації.

На думку співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного, борги формуються штучно і це стримує розвиток галузі.