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Задолженность перед зелеными инвесторами на начало 2024 года составила 31,5 млрд гривен

Пятница 19 января 2024 11:11
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Задолженность перед зелеными инвесторами на начало 2024 года составила 31,5 млрд гривен Фото: задолженность перед зелеными инвесторами на начало 2024 года составила 31,5 млрд гривен (
Автор: Артем Горовенко

Задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику на начало 2024 года выросла до 31,5 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем было в начале 2023 года, свидетельствует статистика госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает со ссылкой на сайт предприятия .

Как отмечают в госпредприятии, причина такой задолженности недостаточное финансирование за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ со стороны НЭК "Укрэнерго".

Согласно сообщению, за 2022 год компания рассчиталась за услугу по ВИЭ только на 25,6%, а за 2023 год еще меньше – на 21,1%.

При этом основная часть долга с 31,5 млрд грн образовалась в 2022 и 2023 годах и составляет 28,5 млрд грн.

"Ситуация, которая сложилась с задолженностью перед ГП "Гарантированный покупатель" со стороны НЭК "Укрэнерго" за услугу по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из ВИЭ требует срочного решения, поскольку она тормозит развитие сектора ВИЭ в Украине", - подчеркнули в госпредприятии.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет не более 55%.

По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, тариф на передачу электроэнергии компанией в среднем на 7-10% ниже, чем нужно для финансирования оплаты услуги по увеличению возобновляемого поколения.

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно, и это сдерживает развитие отрасли.

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