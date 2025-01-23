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Заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії перевищила 22 млрд грн

Фото: заборгованість перед виробниками "зеленої" енергії перевищила 22 млрд грн  (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Борг компанії "Укренерго" перед інвесторами в зелену енергетику складає 22,1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну довідку держпідприємства Гарантований покупець.

При цьому підприємство також повідомляє, що частка виплат за електроенергію з відновлюваних джерел за підсумками 2024 року склала 79,6%. Тобто більше 20% коштів підприємства зеленої енергетики не отримали.

За даними Гарпоку, значна заборгованість залишається не виплаченою за 2022 рік – рівень розрахунків складає всього 62,2%.

Разом з тим вказується, що боргів за вироблену в країні зелену електроенергію 2021 та 2023 рік майже немає. Сплачено 99,7% та 95,3% коштів відповідно.

Як повідомлялося раніше, на думку експертів,  уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.

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Електроенергія