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Задолженность перед производителями "зеленой" энергии превысила 22 млрд грн

Фото: задолженность перед производителями "зеленой" энергии превысила 22 млрд грн (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Долг компании "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику составляет 22,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную справку госпредприятия Гарантированный покупатель.

При этом предприятие также сообщает, что доля выплат за электроэнергию из возобновляемых источников по итогам 2024 года составила 79,6%. То есть более 20% средств предприятия зеленой энергетики не получили.

По данным Гарпока, значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год - уровень расчетов составляет всего 62,2%.

Вместе с тем указывается, что долгов за произведенную в стране зеленую электроэнергию 2021 и 2023 год почти нет. Оплачено 99,7% и 95,3% средств соответственно.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.

 

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Электроэнергия