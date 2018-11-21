Заболеваемость корью в Украине продолжает расти

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За последнюю неделю корью заболели 1 855 человек

В Украине за последнюю неделю корью заболели 1 855 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

Как сообщается, за последнюю неделю корью заболели 1 855 человек — 548 взрослых и 1 307 детей (на 10% больше чем на прошлой неделе).

Отмечено также, что во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

Напомним, ранее сообщалось, что во Вроцлаве (Польша) с симптомами кори госпитализировали 14-месячного ребенка из Украины. Госпитализированый с клиническими симптомами кори ребенок находится под наблюдением врачей в течение недели, ее состояние улучшается.

Вместе с тем, случай заболевания не подтвердили, однако симптомы свидетельствовали о другом. По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.

Как писало РБК-Украина, в период с 6 по 13 ноября 2018 года в Украине корью заболели 1 682 человека, в частности, 1176 детей.

РБК-Украина сообщало, что во Львовской области 489 человек заболели корью за неделю. Среди больных 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет.