Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог

По его словам, за неделю в Киеве зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ. Эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, показатель заболеваемости составляет 915,6.

По уточненным данным, среди заболевших 8 631 ребенок (рост на 31,8%) и 18 539 взрослых (рост на 58,2%). При этом доля детей в структуре заболеваемости немного снизилась.

Кроме того, из-за того, что больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на COVID, им делают тесты и в некоторых случаях подтверждается наличие коронавируса.