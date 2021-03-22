Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві перевищила епідпоріг

За його словами, за тиждень у Києві зареєстровано 27 170 хворих на грип і ГРВІ. Епідемічний процес характеризується низькою інтенсивністю, показник захворюваності становить 915,6.

За уточненими даними, серед захворілих 8 631 дитина (зростання на 31,8%) та 18 539 дорослих (зростання на 58,2%). При цьому частка дітей у структурі захворюваності трохи знизилася.

Крім того, через те, що хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на COVID, їм роблять тести і у деяких випадках підтверджується наявність коронавірусу.