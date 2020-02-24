Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве пошла на спад

Иллюстративное фото (УНИАН)

На прошлой неделе в Киеве заболело на 5% меньше

В Киеве заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) пошла на спад. Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

Сообщается, что за минувшую неделю в Киеве зарегистрирован 14 591 больной гриппом и ОРВИ. Таким образом, наблюдается снижение заболеваемости на 4,9% по сравнению с предыдущей неделей. На прошлой неделе заболели 9 233 детей (снижение на 4,4%) и 5358 взрослых (снижение на 5,8%).

В структуре заболеваемости дети составляют 63,3% (на предыдущей неделе - 62,9%). Среди школьников заболеваемость снизилась на 12,7% - зарегистрировано 4122 случая. В медицинские учреждения на прошлой неделе госпитализировали 246 человек, из них 170 - дети.

По данным Департамента образования и науки, на сегодня в Киеве образовательный процесс частично приостановлен в 9 учебных заведениях, а 56 школ вышли с карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за неделю от гриппа умерли десять человек. В Харьковской, Луганской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень, во всех других областях зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.