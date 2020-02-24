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Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві пішла на спад

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 14:06
Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві пішла на спад
Ілюстративне фото (УНІАН)

Минулого тижня в Києві захворіло на 5% менше

У Києві захворюваність на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) пішла на спад. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба адміністрації.

Повідомляється, що за минулий тиждень у Києві зареєстровано 14 591 хворого на грип та ГРВІ. Таким чином, спостерігається зниження захворюваності на 4,9% порівняно з попереднім тижнем. Минулого тижня захворіли 9 233 дітей (зниження на 4,4%) і 5358 дорослих (зниження на 5,8%).

У структурі захворюваності діти складають 63,3% (на попередньому тижні - 62,9%). Серед школярів захворюваність знизилася на 12,7% - зареєстровано 4122 випадки. До медичних установ минулого тижня госпіталізували 246 осіб, з них 170 - діти.

За даними Департаменту освіти та науки, на сьогодні в Києві освітній процес частково призупинено у 9 навчальних закладах, а 56 шкіл вийшли з карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за тиждень від грипу померли десять осіб. У Харківській, Луганській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень, у всіх інших областях зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

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