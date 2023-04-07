Забобони гравців у покер

Ви вважаєте себе забобонною людиною? Якщо так, то наскільки? Забобони є у багатьох, не винятком стали і гравці в покер.
У покері практично все вирішує майстерність та навички. Незважаючи на це, є чимало людей, котрі покладаються на везіння. Гравці вигадують різні "штуки", щоб залучити пані фортуну на свій бік. Чи дає це результат – інша розмова. Розберемо найпоширеніші прикмети у покеристів.
Якщо ви хоч раз грали в живий покер чи спостерігали за турнірами по ТБ, точно помічали за столом гравців, біля яких стоять покерні талісмани. Ці фігурки часто називають карт-протекторами, що в перекладі означає захисники карт.
Чому захисники? Тому що раніше їх використовували під час гри на свіжому повітрі. Фігурка стояла на картах і не давала їм перевернутись від вітру. У покерних клубах вітер є хіба що від кондиціонерів, тому протектори плавно перекваліфікувалися на талісманів.
Покерні фігурки бувають різні: від тварин до машин, від супергероїв до монеток. Учасники турнірів вірять, що ці талісмани принесуть їм якщо не перемогу, то потрапляння за фінальний стіл напевне.
Ніхто не може точно сказати, звідки пішли наступні забобони, але вони часто зустрічаються у гравців в онлайн покер. Вважається, що вигравати першу роздачу – поганий знак. Щоб не стати переможцем у першому розіграші, забобонні гравці або відразу відправляють карти в пас, або роблять це на флопі, тьорні чи рівері у відповідь на ставку суперника. Найзатятіші прихильники цієї прикмети можуть доходити до божевілля і скидати кишенькову пару тузів.
Гравці в покер онлайн мають право на подібні рішення, але ця прикмета чи одна з найбезглуздіших з точки зору логіки. Навіщо позбавляти себе можливості виграти у першій роздачі? Фішки зайвими точно не будуть. Якщо зібрали сильну комбінацію – краще забути про забобони і продовжувати гру. За статистикою, цілих натовпів гравців, які все програють після виграшу в першій роздачі, не спостерігається.
За столом можуть грати в покер одночасно не більше 10 осіб. Кожен учасник має своє місце, з якого він проводить свою гру. Важливо відзначити, що в цьому плані live та online poker відрізняються.
В онлайні покеристи можуть вибирати будь-яке зручне місце за допомогою налаштувань. В офлайні такої можливості немає: у турнірах організатори рандомно розподіляють учасників на місця, а в кеші гравці займають вільні позиції на власний розсуд.
З останньої причини якраз і з'явилися наступні забобони. Якщо бачите, що покерист постійно перемагав і в результаті пішов – можна сісти на його місце і спробувати перейняти хоча б частину його удачі. І навпаки: якщо сіли за місце, на якому до вас хтось програв дуже багато грошей, треба бути обережним, адже ви також можете потрапити до немилості долі.
А тепер серйозно: покеристи можуть бути забобонними скільки завгодно, але значення має лише те, наскільки вони можуть грати. На дистанції слабкому гравцю в онлайн покер мало чим може допомогти вдале місце за кеш-столом. Краще тренуватися і покращувати свої навички день у день.
Покер – емоційна гра, і постійні гравці мають багато спогадів, пов'язаних із виграшами та поразками. Якщо покеристу вдалося виграти важливий турнір, на наступний івент тріумфатор може прийти у тому ж одязі. Або взяти із собою один з атрибутів, що був з ним при перемозі.
В принципі одяг збирає енергетику людей. Тож у цих забобонів є логічне пояснення. Цікавий факт: Девід Пітерс два роки поспіль ставав переможцем одного і того ж турніру на Seminole Hard Rock Open. Причому вдруге грав у тій же спортивці, що й рік тому.
Бути забобонним чи ні – особиста справа кожного. У гравців в покер онлайн забобони зустрічаються набагато рідше, ніж у професіоналів живої гри. Але з іншого боку, покер люблять за емоції, а такі забобони – їх частина.
Можна впевнено сказати лише одне: талісман ніколи не стане 100% гарантією перемоги. Можливо, може додати впевненості у моральному плані. Але найважливіше – вміння грати в покер та майстерність. Якщо з'єднати талісман та скіли, перемога точно не за горами.