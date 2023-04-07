Забобони гравців у покер

Ви вважаєте себе забобонною людиною? Якщо так, то наскільки? Забобони є у багатьох, не винятком стали і гравці в покер.

У покері практично все вирішує майстерність та навички. Незважаючи на це, є чимало людей, котрі покладаються на везіння. Гравці вигадують різні "штуки", щоб залучити пані фортуну на свій бік. Чи дає це результат – інша розмова. Розберемо найпоширеніші прикмети у покеристів.

Покер талісмани

Якщо ви хоч раз грали в живий покер чи спостерігали за турнірами по ТБ, точно помічали за столом гравців, біля яких стоять покерні талісмани. Ці фігурки часто називають карт-протекторами, що в перекладі означає захисники карт.

Чому захисники? Тому що раніше їх використовували під час гри на свіжому повітрі. Фігурка стояла на картах і не давала їм перевернутись від вітру. У покерних клубах вітер є хіба що від кондиціонерів, тому протектори плавно перекваліфікувалися на талісманів.

Покерні фігурки бувають різні: від тварин до машин, від супергероїв до монеток. Учасники турнірів вірять, що ці талісмани принесуть їм якщо не перемогу, то потрапляння за фінальний стіл напевне.

У першій роздачі не вигравати

Ніхто не може точно сказати, звідки пішли наступні забобони, але вони часто зустрічаються у гравців в онлайн покер. Вважається, що вигравати першу роздачу – поганий знак. Щоб не стати переможцем у першому розіграші, забобонні гравці або відразу відправляють карти в пас, або роблять це на флопі, тьорні чи рівері у відповідь на ставку суперника. Найзатятіші прихильники цієї прикмети можуть доходити до божевілля і скидати кишенькову пару тузів.

Гравці в покер онлайн мають право на подібні рішення, але ця прикмета чи одна з найбезглуздіших з точки зору логіки. Навіщо позбавляти себе можливості виграти у першій роздачі? Фішки зайвими точно не будуть. Якщо зібрали сильну комбінацію – краще забути про забобони і продовжувати гру. За статистикою, цілих натовпів гравців, які все програють після виграшу в першій роздачі, не спостерігається.

Зміна місця за кеш-столом

За столом можуть грати в покер одночасно не більше 10 осіб. Кожен учасник має своє місце, з якого він проводить свою гру. Важливо відзначити, що в цьому плані live та online poker відрізняються.

В онлайні покеристи можуть вибирати будь-яке зручне місце за допомогою налаштувань. В офлайні такої можливості немає: у турнірах організатори рандомно розподіляють учасників на місця, а в кеші гравці займають вільні позиції на власний розсуд.

З останньої причини якраз і з'явилися наступні забобони. Якщо бачите, що покерист постійно перемагав і в результаті пішов – можна сісти на його місце і спробувати перейняти хоча б частину його удачі. І навпаки: якщо сіли за місце, на якому до вас хтось програв дуже багато грошей, треба бути обережним, адже ви також можете потрапити до немилості долі.

А тепер серйозно: покеристи можуть бути забобонними скільки завгодно, але значення має лише те, наскільки вони можуть грати. На дистанції слабкому гравцю в онлайн покер мало чим може допомогти вдале місце за кеш-столом. Краще тренуватися і покращувати свої навички день у день.

Одяг

Покер – емоційна гра, і постійні гравці мають багато спогадів, пов'язаних із виграшами та поразками. Якщо покеристу вдалося виграти важливий турнір, на наступний івент тріумфатор може прийти у тому ж одязі. Або взяти із собою один з атрибутів, що був з ним при перемозі.

В принципі одяг збирає енергетику людей. Тож у цих забобонів є логічне пояснення. Цікавий факт: Девід Пітерс два роки поспіль ставав переможцем одного і того ж турніру на Seminole Hard Rock Open. Причому вдруге грав у тій же спортивці, що й рік тому.

Заключні думки

Бути забобонним чи ні – особиста справа кожного. У гравців в покер онлайн забобони зустрічаються набагато рідше, ніж у професіоналів живої гри. Але з іншого боку, покер люблять за емоції, а такі забобони – їх частина.

Можна впевнено сказати лише одне: талісман ніколи не стане 100% гарантією перемоги. Можливо, може додати впевненості у моральному плані. Але найважливіше – вміння грати в покер та майстерність. Якщо з'єднати талісман та скіли, перемога точно не за горами.