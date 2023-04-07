Суеверия игроков в покер

Вы считаете себя суеверным человеком? Если да, то на сколько? Суеверия есть у многих, в том числе и у игроков в покер.
В покере практически все решает мастерство и навыки игры. Несмотря на это, есть большое количество людей, которые полагаются на везение и удачу. Игроки придумывают разные “штуки”, чтобы привлечь госпожу фортуну на свою сторону. Приносит ли это результат – другой разговор. Разберем самые распространенные приметы у покеристов.
Если вы хотя бы раз играли в живой покер – точно замечали за столом игроков, возле которых стоят покерные талисманы. Эти фигурки часто называют карт-протекторами, что в переводе означает защитники карт.
Почему защитники? Потому что раньше их использовали во время игры на открытом воздухе. Фигурка стояла на картах и не давала им перевернуться от ветра. В покерных клубах ветер исходит разве что от кондиционеров, поэтому протекторы плавно переквалифицировались в талисманов.
Покерные фигурки бывают самые разные: от животных до машин, от супергероев до монеток. Участники турниров верят, что эти талисманы принесут им если не победу, то попадание за финальный стол точно.
Никто не может точно сказать, откуда пошло следующее суеверие, но оно часто встречается у игроков в онлайн покер. Считается, что выигрывать первую раздачу – плохой знак. Чтобы не стать победителем в первом розыгрыше, суеверные игроки или сразу отправляют карты в пас или делают это на флопе, терне или ривере в ответ на ставку соперника. Самые ярые сторонники этой приметы могут доходить до безумства и сбрасывать карманную пару тузов.
Игроки в покер онлайн имеют право на подобные решения, но данная примета – одна из самых глупых с точки зрения логики. Зачем лишать себя возможности выиграть в первой раздаче? Фишки лишними точно не будут. Если собрали сильную комбинацию, лучше забыть об этом суеверии и продолжать игру. С точки зрения статистики можно сказать с уверенностью: толп игроков, которые все проигрывают после выигрыша в первой раздаче, не наблюдается.
За покерным столом могут играть одновременно не более 10 человек. У каждого участника есть свое место, с которого он проводит свою игру. Важно отметить, что в этом плане live и online poker отличаются.
В онлайне покеристы могут выбирать любое удобное место с помощью настроек. В офлайне такой возможности нет: в турнирах организаторы рандомно распределяют участников по местам, а в кэше игроки занимают свободные места на свое усмотрение.
По последней причине как раз и появилось следующее суеверие. Если видите, что один и тот же покерист постоянно побеждал и в итоге ушел – можно сесть на его место и попробовать получить хотя бы часть его удачи. И наоборот: если сели за место, на котором до вас кто-то проиграл очень много денег – нужно быть осторожным, ведь вы тоже можете попасть в немилость к судьбе.
А теперь серьезно: покеристы могут быть суеверными сколько угодно, но значение имеет лишь то, насколько они умеют играть. На дистанции слабому игроку в онлайн покер мало чем сможет помочь удачное место за кэш-столом. Лучше тренироваться и улучшать свои навыки изо дня в день, чтобы добиться выигрышей.
Покер – эмоциональная игра, и у постоянных игроков есть много воспоминаний, связанных с выигрышами и поражениями. Если покеристу удалось выиграть важный турнир, на следующий ивент триумфатор может прийти в такой же одежде. Или взять с собой один из атрибутов, которые присутствовали при победе.
В принципе, одежда собирает энергетику людей. Так что у этого суеверия есть логическое объяснение. Интересный факт: Дэвид Питерс два года подряд становился победителем одного и того же турнира на Seminole Hard Rock Open. При чем, второй раз играл в той же кофте, что и год назад.
Быть суеверным или нет – личное дело каждого. У игроков в покер онлайн суеверия встречаются гораздо реже, чем у профессионалов живой игры. Но, с другой стороны, покер любят за эмоции, а такие суеверия – их часть.
Можно с уверенностью сказать лишь одно: талисман никогда не станет 100% гарантией победы. Возможно, добавит уверенности в моральном плане. Но важнее всего умение играть в покер и мастерство человека. Если соединить талисман и скиллы – победа точно не за горами.