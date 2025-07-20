Заблукав і здався. Прикордонники взяли в полон морпіха РФ на Курському напрямку (відео)
Російський морпіх заблукав і добровільно здався українським прикордонникам на Курському напрямку. Він був кинутий на невдалий штурм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Як повідомляють, менш ніж місяць тому окупант добровільно підписав контракт на рік із обіцянкою 3 млн рублів, але грошей так і не отримав.
Відразу після підписання його кинули на штурм українських позицій, де він заблукав і сам вийшов до українських прикордонників.
Полонений - військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ.
Його добровільна здача стала несподіванкою для українських сил, адже загалом штурм виявився невдалим для російських окупантів.
Цей випадок підкреслює проблеми з мотивацією і забезпеченням серед російських військових, яких кидають у бій без належної підтримки.
Українські прикордонники продовжують успішно відбивати атаки на Курському напрямку та брати ворогів у полон.
Раніше ми писали, що українські воїни взяли в полон двох росіян на Покровському напрямку. Обидва окупанти жителі Томської області.
Крім того, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
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