ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Заблукав і здався. Прикордонники взяли в полон морпіха РФ на Курському напрямку (відео)

Неділя 20 липня 2025 13:14
UA EN RU
Заблукав і здався. Прикордонники взяли в полон морпіха РФ на Курському напрямку (відео) Фото: Прикордонники взяли в полон російського морпіха (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російський морпіх заблукав і добровільно здався українським прикордонникам на Курському напрямку. Він був кинутий на невдалий штурм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Як повідомляють, менш ніж місяць тому окупант добровільно підписав контракт на рік із обіцянкою 3 млн рублів, але грошей так і не отримав.

Відразу після підписання його кинули на штурм українських позицій, де він заблукав і сам вийшов до українських прикордонників.

Полонений - військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Його добровільна здача стала несподіванкою для українських сил, адже загалом штурм виявився невдалим для російських окупантів.

Цей випадок підкреслює проблеми з мотивацією і забезпеченням серед російських військових, яких кидають у бій без належної підтримки.

Українські прикордонники продовжують успішно відбивати атаки на Курському напрямку та брати ворогів у полон.

Раніше ми писали, що українські воїни взяли в полон двох росіян на Покровському напрямку. Обидва окупанти жителі Томської області.

Крім того, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Війна в Україні
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні