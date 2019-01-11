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Заблудший в Карпатах на Рождество турист нашелся

Новости » Общество    11.01.2019 - 01:49
Заблудший в Карпатах на Рождество турист нашелся
Иллюстративное фото (pixabay.com/simon)

Парня привезли к ближайшему населенному пункту для медицинского обследования

Поисковая группа нашла туриста, который заблудился 6 января в районе горы Гемба в Межгорском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Так, спасатели транспортировали туриста к ближайшему населенному пункту.

"По состоянию на 23:00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его до ближайшего населенного пункта где передали врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики. Детали позже", - говорится в сообщении.

 

#Закарпатье: по состоянию на 23:00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6...

Опубликовано ГСЧС Украины Четверг, 10 января 2019 г.

Напомним, 6 января в ГСЧС поступило сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. После обеда 7 января спасателям удалось установить телефонную связь с одним из туристов, который сообщил свои координаты и в 15:40 спасатели отыскали его в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стой со стороны Свалявского района.

В то же время, его товарища найти не удалось. Как выяснилось, во время блуждания в горах туристы решили разделиться и пошли в разные стороны.

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